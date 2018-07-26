В Черновцах депутаты горсовета отправили в отставку мэра Алексея Каспрука

Черновицкий городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского главы Черновцов Алексея Каспрука.

Соответствующее решение сегодня на очередной сессии было принято по результатам тайного голосования, пишет molbuk.ua. Полномочия городского головы Черновцов теперь будет выполнять секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.



По сообщению представителей счетной комиссии, за отставку городского головы Черновцов проголосовали 29 депутатов, еще один бюллетень испорчен. Еще 13 избранников не участвовали в голосовании, о чем они публично заявили.

В свою очередь, Алексей Каспрук заявил, что решение о своей отставке собирается обжаловать в суде.

"Я искренне благодарен за честь быть Черновицким городским главой. Спасибо за доверие, спасибо за поддержку. Хочу пожелать депутатам, которые сегодня сохранили свою честь и совесть, выдержки и терпения. Ведь теперь интересы общества, сохранения коммунального имущества и земель – это ваша зона ответственности ", – сообщил Каспрук.

Напомним, недавно мы писали, что группа депутатов Черновицкого городского совета хочет отстранить от должности законно избранного мэра Алексея Каспрука.

Ранее сообщалось, что Алексей Каспрук приходится сыном известного в Черновицкой области Павла Каспрука – первого "демократа" города, который возглавлял Черновицкий горсовет с 1985 по 1991 год и считается. За это политические оппоненты нередко называют молодого политика "мажором".