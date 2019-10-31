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В Черновцах доноров в честь Хеллоуина угощают вкусняшками: видео

31 октября, 14:43

Печеные яблоки и тыква с кунжутом ждут добровольцев, пришедших сдать кровь

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Угощения в виде диетического пудинга с зернами чиа, печеных яблок и тыквы с кунжутом. И все это среди пауков и призраков. Областной центр службы крови в Черновцах превратили в комнату страха со вкусностями.

Так на Хеллоуин зазывают доноров. Надеются увеличить количество добровольцев вдвое. Ждут минимум полторы сотни буковинцев. Даже объявили розыгрыш ценного приза. Какой именно –держится в тайне. Раньше дарили велосипед и корзины с фруктами.

"Мы очень уважаем тех людей, которые к нам приходят и мы хотим сделать им праздник. Будет проведена лотерея, методом открытой жеребьевки. Все будет освещено на сайте департамента здравоохранения и мы надеемся, что это будет прекрасный и полезный сюрприз для наших доноров", – заверила Анжелика Каланча, директор Черновицкого областного центра службы крови.

Ранее мы рассказали,где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов медучреждений.

Отметим, что, если до 50 лет вы так ни разу не были донором, есть риски, что вас уже не допустят к сдаче крови. Также не могут стать донорами беременные, кормящие мамы, люди с такими болезнями как гепатит или ВИЧ и СПИД. Не примут кровь и у тех, кто имеет слабое зрение.

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Черновцы Хэллоуин доноры Хеллоуин

Источник: Сегодня

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