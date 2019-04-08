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Стрельба в Черновцах: ранен мужчина

Сегодня, 13:39

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу

Фото: dpchas.com.ua
Стрельба в Черновцах: ранен мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b24/676/5cab24676e51f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b24/676/5cab24676e51f.jpeg Запад Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу

В Черновцах сегодня утром 8 апреля произошла стрельба. Пострадавшего с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"В 5 часов утра по спецлинии "102" поступило сообщение о проникающем телесном повреждении в результате огнестрельного ранения. В настоящее время полиция проводит осмотр места происшествия, устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению", – сообщают в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, недавно в Ровно предприниматель стрелял в двух молодых людей, которые справляли нужду возле его магазина. Сначала мужчина сделал ребятам устное замечание, но те набросились на него с кулаками.

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

Также сообщалось, что во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.

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Тег больница, черновцы, ранение, стрельба

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