Стрельба в Черновцах: ранен мужчина
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу
В Черновцах сегодня утром 8 апреля произошла стрельба. Пострадавшего с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии доставили в больницу.
"В 5 часов утра по спецлинии "102" поступило сообщение о проникающем телесном повреждении в результате огнестрельного ранения. В настоящее время полиция проводит осмотр места происшествия, устанавливает обстоятельства преступления и лиц, причастных к его совершению", – сообщают в полиции.
По данному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Напомним, недавно в Ровно предприниматель стрелял в двух молодых людей, которые справляли нужду возле его магазина. Сначала мужчина сделал ребятам устное замечание, но те набросились на него с кулаками.
Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.
Также сообщалось, что во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.
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