В Черновцах грузовик на тротуаре насмерть сбил женщину
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства
В Черновцах в пятницу, 23 ноября, грузовик на тротуаре совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего пострадавшая погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в Днепропетровской области полицейские задержали водителя легкового автомобиля, который на обочине сбил беременную женщину с ребенком.
Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.
В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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