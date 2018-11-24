В Черновцах грузовик на тротуаре насмерть сбил женщину

Сегодня, 01:04

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства

Фото: 0372.ua
Фото: 0372.ua

В Черновцах в пятницу, 23 ноября, грузовик на тротуаре совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего пострадавшая погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел около 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Ранее в Днепропетровской области полицейские задержали водителя легкового автомобиля, который на обочине сбил беременную женщину с ребенком. 

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествийв которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, женщина, черновцы, грузовик, тротуар

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Источник:

"Сегодня"

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