В Черновцах и Полтаве на протесты вышли предприниматели: фото, видео

В Черновцах группа предпринимателей устроила очередную акцию протеста под зданием городского совета и областной государственной администрации.

Среди митингующих – большинство работники Калиновского рынка. Несколько десятков предпринимателей, которые остались без работы, требуют от властей определиться с возможностью работы продуктовых рынков в период карантина, передает tva.ua.

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Предприниматели сегодня, 27 апреля, также протестуют под горсоветом Полтавы. В частности, они устроили громкий автопробег от ТРЦ "Экватор", передает ИРТ.

Представители бизнеса требуют открыть рынки и их торговые места.

Тем временем, мэры ряда городов просят власти страны ослабить карантин. В частности, с таким призывом выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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"Обращаюсь к правительству и президенту – время пересмотреть требования и позволить ряду бизнеса работать и в городе Франковске, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города", – подчеркнул он.

Стоит добавить, что 20 апреля Марцинкив обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ввести чрезвычайное положение по всей Украине.

Председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник также призвал правительство возобновить работу малого бизнеса.

"Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги. Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина – соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", – цитирует Олейника в Telegram Днепропетровский облсовет.

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С подобной инициативой выступили и власти Львова.

Напомним, сегодня уже 47-й день карантина в Украине. Изначально он устанавливался до 24 апреля. Однако ограничения, в связи с увеличением количества новых инфицированных коронавирусом, продлили как минимум до 11 мая.

Подробно о пяти этапах выхода Украины из карантина – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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