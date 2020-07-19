В Черновцах иностранец убил выстрелом в голову местного жителя в ходе уличной ссоры

На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции

В субботу, 18 июля, в Черновцах, где ранее копы силой надели наручники на пенсионера, в ходе внезапно вспыхнувшей перепалки между мужчинами произошло убийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.



"По улице Небесной Сотни в городе Черновцы произошел внезапный спор между мужчинами, который перерос в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия", - говорится в сообщении.

Фото: cv.npu.gov.ua

Правоохранители отметили, что при осмотре тела погибшего 58-летнего местного жителя было обнаружено огнестрельное ранение в голову.

На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции и введена в действие специальная полицейская операция.

Правоохранители разыскали предполагаемого стрелка. Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживал в Черновицкой области. Подозреваемого доставили в отделение полиции.





"Им оказался 54-летний уроженец Азербайджана, который проживал на Буковине. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия", – отметили в полиции.



Уголовное производство начато по ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Инцидент произошел возле кафе, а стрельба велась из боевого пистолета, сообщает УНИАН.

Как сообщалось, в Подольском районе Киева на ул. Вышгородской произошел конфликт со стрельбой между таксистом и его пассажиром. Раненый таксист задержал нападавшего, а также вызвал патрульную полицию.

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