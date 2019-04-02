В Черновцах из окна многоэтажки расстреляли автомобиль

Стрельбу открыли жители квартиры на втором этаже дома

В Черновцах из окна многоэтажки расстреляли автомобиль 2019-04-02T16:26:00+03:00 Запад Стрельбу открыли жители квартиры на втором этаже дома





Как рассказала полицейским хозяйка поврежденной машины, стрельбу устроили жители квартиры на втором этаже дома. Правоохранители заявление приняли, а вот попасть в помещение, на которое указала девушка, не смогли, ведь им никто не открыл. Как квалифицировать этот инцидент – в полиции еще не определились. В результате стрельбы никто не пострадал.

"Нет законных оснований, постановления суда, для того, чтобы попасть в квартиру. Однако, мы точно не знаем, точно именно в этой квартиры было совершено правонарушение", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника Черновицкого отдела полиции Александр Любчинский.

Напомним, ранее стрельба произошла в центре Харькова. Неизвестный мужчина из травматического оружия ранил человека, который был госпитализирован.

Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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