В Черновцах из окна многоэтажки расстреляли автомобиль
Стрельбу открыли жители квартиры на втором этаже дома
Как рассказала полицейским хозяйка поврежденной машины, стрельбу устроили жители квартиры на втором этаже дома. Правоохранители заявление приняли, а вот попасть в помещение, на которое указала девушка, не смогли, ведь им никто не открыл. Как квалифицировать этот инцидент – в полиции еще не определились. В результате стрельбы никто не пострадал.
"Нет законных оснований, постановления суда, для того, чтобы попасть в квартиру. Однако, мы точно не знаем, точно именно в этой квартиры было совершено правонарушение", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника Черновицкого отдела полиции Александр Любчинский.
Напомним, ранее стрельба произошла в центре Харькова. Неизвестный мужчина из травматического оружия ранил человека, который был госпитализирован.
Также мы сообщали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.
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