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В Черновцах из-за коронавируса в школах проведут важный урок

3 марта, 17:17

Руслан Ровик

Родителей призвали не пускать в школы детей с симптомами простудных заболеваний

В Черновцах, где был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Украине, для школьников проведут специальный урок, на котором расскажут об этой инфекции и объяснят, как стоит действовать.

Как заявил мэр города Алексей Каспрук в ходе брифинга, в Черновцах проведут ряд мероприятий, чтобы минимизировать риски заболевания не только коронавирусом, но и гриппом, и острыми респираторными вирусными инфекциями.

"Четкое указание – усилить меры по дезинфекции помещений. Завтра в школах проведут урок, где расскажут, что такое коронавирус, как действовать. Родителей предупредят о том, чтобы детей с минимальными признаками ОРВИ не пускали в школы или детского сада", - сказал он.

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Кроме того, мэр призвал горожан не выходить на работу, если они чувствуют себя плохо: "Заболел – сиди дома".

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Градоначальник добавил, что в школах не планируют вводить карантин, но введут дополнительные санитарные меры.

Ранее мы сообщали о том, что врач, который осматривал пациента с коронавирусом, оценил действия мужчины: по его словам он действовал очень правильно и не допустил заражания других людей.

Кроме того, медики взяли под наблюдение пограничников Черновицкого отряда, которые могли контактировать с заболевшим жителем Черновцов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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