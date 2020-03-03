В Черновцах из-за коронавируса в школах проведут важный урок

В Черновцах, где был подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Украине, для школьников проведут специальный урок, на котором расскажут об этой инфекции и объяснят, как стоит действовать.
Как заявил мэр города Алексей Каспрук в ходе брифинга, в Черновцах проведут ряд мероприятий, чтобы минимизировать риски заболевания не только коронавирусом, но и гриппом, и острыми респираторными вирусными инфекциями.
"Четкое указание – усилить меры по дезинфекции помещений. Завтра в школах проведут урок, где расскажут, что такое коронавирус, как действовать. Родителей предупредят о том, чтобы детей с минимальными признаками ОРВИ не пускали в школы или детского сада", - сказал он.
Кроме того, мэр призвал горожан не выходить на работу, если они чувствуют себя плохо: "Заболел – сиди дома".
Градоначальник добавил, что в школах не планируют вводить карантин, но введут дополнительные санитарные меры.
Ранее мы сообщали о том, что врач, который осматривал пациента с коронавирусом, оценил действия мужчины: по его словам он действовал очень правильно и не допустил заражания других людей.
Кроме того, медики взяли под наблюдение пограничников Черновицкого отряда, которые могли контактировать с заболевшим жителем Черновцов.
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