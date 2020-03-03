В Черновцах из-за коронавируса запустили горячу линию: куда звонить

Именно в этом городе обнаружили первый случай заражения в Украине

После обнаружения в Черновцах первого случая заражения китайским коронавирусом местные власти запустили горячую линию.

Всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия просят звонить на телефон круглосуточной горячей линии: 0660849313.

Тем временем местные медицинские учреждения готовы к приему больных с подозрением на коронавирус. Людей призывают соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.

Реклама

Ранее мы писали, что анализы заразившегося коронавирусом украинца отправили на дополнительное подтверждение в лондонскую лабораторию.

В тренде В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителям

"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским присмотром. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Отметим, что у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов во время проверки на границе не было никаких симптомов заболевания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама