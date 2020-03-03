В Черновцах из-за коронавируса запустили горячу линию: куда звонить

После обнаружения в Черновцах первого случая заражения китайским коронавирусом местные власти запустили горячую линию.
Всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия просят звонить на телефон круглосуточной горячей линии: 0660849313.
Тем временем местные медицинские учреждения готовы к приему больных с подозрением на коронавирус. Людей призывают соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.
Ранее мы писали, что анализы заразившегося коронавирусом украинца отправили на дополнительное подтверждение в лондонскую лабораторию.
"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским присмотром. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.
Отметим, что у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов во время проверки на границе не было никаких симптомов заболевания.
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