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В Черновцах из-за коронавируса запустили горячу линию: куда звонить

3 марта, 15:10

Тина Наринецкая

Именно в этом городе обнаружили первый случай заражения в Украине

После обнаружения в Черновцах первого случая заражения китайским коронавирусом местные власти запустили горячую линию.

Всем, кто находился в странах с зарегистрированными случаями COViD-19 в случае ухудшения самочувствия просят звонить на телефон круглосуточной горячей линии: 0660849313.

Тем временем местные медицинские учреждения готовы к приему больных с подозрением на коронавирус. Людей призывают соблюдать правила личной гигиены и профилактики инфицирования.

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Ранее мы писали, что анализы заразившегося коронавирусом украинца отправили на дополнительное подтверждение в лондонскую лабораторию.

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"Мужчина госпитализирован, изолирован и находится под медицинским присмотром. По итогам утреннего осмотра – температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлен для окончательного подтверждения в Лондон", – рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава.

Отметим, что у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов во время проверки на границе не было никаких симптомов заболевания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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