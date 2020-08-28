В Черновцах из-за отмены ограничений "красной" зоны открыли уголовное производство

Депутаты уверяют, что не нарушали закон

Решение городского совета Черновцов, несмотря на внесение города в "красную" зону, смягчить противоэпидемические меры не понравилось местной полиции. Копы открыли по этому факту уголовное производство.

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Об этот рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Татьяна Андрейчук, сообщает "Суспільне". Производство открыли по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней".

На этот инцидент уже отреагировали в местном горсовете. По словам секретаря городского совета Василия Продана, депутаты не нарушали закон, когда голосовали за отмену ограничений.

"Ненормально, что открывают производство из-за решения органа местного самоуправления, которое отстаивает интересы жителей", – отметил Продан.

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Напомним, ранее мы сообщали, что у стен черновицкой мэрии сотни людей устроили акцию протеста с требованием не вводить дополнительные ограничения. После этих протестов горсовет решил разрешить в городе работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детских садов.

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Также напомним, что на Буковине вспышку COVID-19 зафиксировали в психоневрологическом интернате. Состояние инфицированных стабильное.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

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