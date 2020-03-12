В Черновцах коронавирус смогут "находить" возле кровати больного: подробности

В Черновицкой области врачи получат тест-систему для оперативной диагностики заражения коронавирусом.

Как сообщили в областной государственной администрации, реагенты немецкого производства будут доставлены на протяжении суток, а вскоре привезут еще один набор, закупленный за средства резервного фонда областного бюджета.

"Одна тест-система рассчитана на сто реакций, что позволяет обследовать более 30 человек. Тестирование клинических образцов пациентов на местном уровне сократит время проведения исследований и позволит оперативно определить дальнейшую тактику ведения пациента", - говорится в сообщении.

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На протяжении будущей недели в область также поступят 800 быстрых тестов для диагностики СОVID-19 итальянского производства, закупленных за средства областного бюджета и бюджета Черновцов.

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"Это позволит проводить исследования непосредственно у кровати больного", - резюмировали в ОГА.

Ранее мы сообщали о том, что в Киев 10 марта поступили экспресс-тесты диагностики коронавируса, которые заказали в столице. Пока их 1200, но до конца недели число должно увеличиться до пяти тысяч.

Отметим, что пока инфекцию подтвердили только у одного украинца – COVID-19 заразился житель Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии. За мужчиной сейчас следят медики, и он получает всю необходимую медицинскую помощь.

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