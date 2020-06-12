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В Черновцах коронавирусом заразилась журналистка: что известно

12 июня, 13:29

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Число инфицированных COVID-19 в области превысило 3,8 тысяч 

В Черновцах, где спасают десятки "тяжелых" пациентов с COVID-19, коронавирус подтвердили у журналистки. О болезни своей сотрудницы сообщает "Суспільне".

Инфекцию подхватила редактор филиала телеканала в Черновицкой области. Коронавирус у нее подтвердили 12 июня. По словам продюсера филиала Максима Волошина, болезнь у женщины протекает в легкой форме.

Известно, что в последний раз на работе журналист была 9 июня, и все это время она находилась в маске. Всех, кто контактировал с заболевшей, уже отправили на самоизоляцию. Остальные сотрудники будут работать дистанционно.

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А тем временем на Буковине за последние сутки, 11 июня подтвердили еще 38 случаев заражения коронавирусом. Как рассказал глава местной ОГА Сергей Осачук, 11 июня лабораторный центр исследовал 402 образцов на инфекцию.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3836 человек. 23 буковинцев сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", – написал чиновник в Facebook.

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Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян.

Кроме того, сообщалось, что украинцев начали тестировать на иммунитет к коронавирусу.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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