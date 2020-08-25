"Голодный карантин": в Черновцах люди протестуют против "красной" зоны (фото)

Предприниматели требовали не вводить жестких ограничений и дать им работать

В Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, под стенами мэрии собрались сотни людей, требуя не вводить дополнительных противоэпидемических ограничений.

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В митинге приняли участие предприниматели с местных рынков, перевозчики, работники заведений питания, спортзалов и салонов красоты, сообщает "АСС".

Многие пришли с плакатами "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Кто будет платить по нашим счетам?", "Мы не рабы!", "Мы хотим заниматься спортом".

Автомобили, которые проезжают мимо участников акции протеста, сигналили в поддержку протестующих.

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К участникам акции вышел секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан, исполняющий обязанности мэра и заявил, что местные депутаты проголосуют за отмену всех карантинных ограничений, введенных после попадания в "красную" зону, сообщает "Молодой буковинец".

"Государственная комиссия приняла решение и внесла Черновцы в "красную" зону. Это жесткий карантин. Но мы четко понимаем, что, когда в городе был один больной, и в городе был самый жесткий карантин, ни к чему хорошему это не привело. Мы остановили экономику и рынки, люди остались без средств к существованию", - сказал он.

В то же время, Продан заверил, что он "на 99,9% уверен, что депутатский корпус проголосует решение снять все карантинные ограничения".

Напомним, ранее в Черновцах у здания областной государственной администрации состоялась акция протеста местных бизнесменов. Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров.

Недавно мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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