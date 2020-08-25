Українська
$ 27,39
32,46
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

"Голодный карантин": в Черновцах люди протестуют против "красной" зоны (фото)

25 августа, 11:32

Руслан Ровик Руслан Ровик

Предприниматели требовали не вводить жестких ограничений и дать им работать

В Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, под стенами мэрии собрались сотни людей, требуя не вводить дополнительных противоэпидемических ограничений.

Реклама

В митинге приняли участие предприниматели с местных рынков, перевозчики, работники заведений питания, спортзалов и салонов красоты, сообщает "АСС".

Многие пришли с плакатами "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Кто будет платить по нашим счетам?", "Мы не рабы!", "Мы хотим заниматься спортом".

Автомобили, которые проезжают мимо участников акции протеста, сигналили в поддержку протестующих.

Реклама

К участникам акции вышел секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан, исполняющий обязанности мэра и заявил, что местные депутаты проголосуют за отмену всех карантинных ограничений, введенных после попадания в "красную" зону, сообщает "Молодой буковинец".

В тренде
Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)

"Государственная комиссия приняла решение и внесла Черновцы в "красную" зону. Это жесткий карантин. Но мы четко понимаем, что, когда в городе был один больной, и в городе был самый жесткий карантин, ни к чему хорошему это не привело. Мы остановили экономику и рынки, люди остались без средств к существованию", - сказал он.

В то же время, Продан заверил, что он "на 99,9% уверен, что депутатский корпус проголосует решение снять все карантинные ограничения".

Напомним, ранее в Черновцах у здания областной государственной администрации состоялась акция протеста местных бизнесменов. Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров.

Недавно мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия карантин протест Черновцы буковина красная зона

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19Запад
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщинаЗапад
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробности
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробностиУкраина
Как празднуют День Независимости в разных городах Украины: яркие фото и видео
Как празднуют День Независимости в разных городах Украины: яркие фото и видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять