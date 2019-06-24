В Черновцах местные жители устроили протест на дороге

Люди устали от постоянного бездорожья и неудобств

Иллюстрация. Фото: Facebook, Павел Дзюблик. Фото: Facebook

В Черновцах местные жители вышли на дорогу с акцией протеста. Люди заявили, что улицу не ремонтировали уже 40 лет и ездить по ней невозможно. Месяц назад горожане уже собирались на подобную акцию.

Улица Херсонская – одна из основных дорожных артерий города. Тут в асфальте – ямы и выбоины, сплошное бездорожье. При этом дорога объездная и грузовики по ней ездят постоянно, а протяженность пути – почти пять километров. В то же время, местные власти обходились лишь ямочным ремонтом.

"Бросили асфальт, фура проехала, и асфальт разошелся. Это ужас. Я на этой неделе отдам 1800 гривен за передние стойки. Потому, что они убиты на этой дороге были. Я без машины не могу, потому что у меня костыли, я должен пользоваться транспортом. Но я не могу по этим дорогам ездить", – объяснил житель Черновцов Дмитрий Готнянский.

Чтобы обратить внимание местных властей на проблему, местные жители полностью перекрыли движение. Среди протестующих оказалась и Анна, которая рассказала, что будет ходить по зебре до тех пор, пока не услышит от чиновников конкретной даты, когда начнется ремонт, поскольку от такой дороги ежедневно страдает ее внучка.

"То кресло вот так летает по машине, потому что невозможно ехать. Невозможно! Пора уже сделать эти дороги. Пора!" – заявила жительница Черновцов Анна Пилат.

О перекрытии дороги сообщили в полицию, а потому стражи порядка обеспечили регулирование движение. Но ни маршрутки, ни троллейбусы не ездят – водителям приходится стоять в заторах. Разбитая дорога возмущает и водителей общественного транспорта, но они говорят, что блокирование – не выход.

"Нужно идти под городской совет, вызывать тех всех, и с ними говорить, а это, что они сделали… два троллейбуса, и люди стоять, а все объезжают", – объяснил водитель троллейбуса Виктор Дяволюк.

Между тем, в городском совете признались, что не знают, когда сделают дорогу: капитальный ремонт может стоить 200 миллионов гривен, но у города пока есть деньги только на подготовку документов.

"Мы заказали проектно-сметную документацию и в ближайшее время она будет. Но от того, что у нас будет сметная документация, эта дорога не отремонтируется. Нужно серьезное финансирование, и без государства, к сожалению, нам не справиться", – объяснил Владимир Бешлей, директор Департамента ЖКХ Черновицкого горсовета.

Горожане убеждают журналистов "Сегодня", что будут блокировать движение по улице до тех пор, пока не начнется капитальный ремонт.

Напомним, что ранее жители пяти сел в Николаевской области перекрыли трассу. Ранее сообщалось, что Украина взялась за реконструкцию и строительство дорог, в частности бетонных. Подробнее читайте в статье: "В Украине планируют строить бетонные дороги: зачем они нужны и в чем подвох".

Украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально.

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