В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина 10 банок икры
Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара
В Черновцах за четыре дня мужчина похитил четыре десятка банок с икрой. То есть почти каждый день он похищал с витрины от 2 до 14 единиц этого товара, сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области.
В пресс-службе сообщили, что в полицию обратилась служба охраны супермаркета относительно совершения в течение нескольких дней серии краж дорогого товара – банок с икрой.
"Почти каждый день неустановленное лицо похищало с витрины от 2 до 14 единиц этого товара. В общем, злоумышленник похитил четыре десятка банок с икрой, причинив ущерб на сумму более 9000 гривен", – говорится в сообщении.
Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара.
"Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний житель Черновцов. У него изъято похищенный товар", – говорится в сообщении.
Вору сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи Шевченковского отделения полиции направили материалы уголовного производства в суд для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.
Ранее в Черновцах разоблачили нелегальное производство икры. Смесь дешевого сырья и некачественной икры расфасовывали в упаковки с логотипами известных марок.
Также мы писали, что в Хмельницком мужчина и женщина избили продавца и ограбили магазин. Злоумышленников подозревают в серии других преступлений, им грозит до десяти лет заключения.
Напомним, что в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина 10 банок икры". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье "охотник за металлом" проник на завод
20-летний грабитель пытался вынести имущество из арматурного цеха
Попался на краже: в Москве задержан экс-"министр ДНР"
Алексея Красильникова подозревают в мелком воровстве зарядного устройства и грозят депортацией в Украину