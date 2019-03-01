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В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина 10 банок икры

Сегодня, 07:38

Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара

Фото: Pixabay
В Черновцах мужчина ежедневно воровал из магазина 10 банок икры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/87e/b46/5c787eb461eb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/87e/b46/5c787eb461eb5.jpg Запад Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара

В Черновцах за четыре дня мужчина похитил четыре десятка банок с икрой. То есть почти каждый день он похищал с витрины от 2 до 14 единиц этого товара, сообщает пресс-служба ГУНП в Черновицкой области.

В пресс-службе сообщили, что в полицию обратилась служба охраны супермаркета относительно совершения в течение нескольких дней серии краж дорогого товара – банок с икрой.

"Почти каждый день неустановленное лицо похищало с витрины от 2 до 14 единиц этого товара. В общем, злоумышленник похитил четыре десятка банок с икрой, причинив ущерб на сумму более 9000 гривен", – говорится в сообщении.

Мужчину правоохранители задержали непосредственно во время очередной попытки совершить кражу товара.

"Злоумышленником оказался ранее судимый 36-летний житель Черновцов. У него изъято похищенный товар", – говорится в сообщении.

Вору сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Следователи Шевченковского отделения полиции направили материалы уголовного производства в суд для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности.

Ранее в Черновцах разоблачили нелегальное производство икры. Смесь дешевого сырья и некачественной икры расфасовывали в упаковки с логотипами известных марок.

Также мы писали, что в Хмельницком мужчина и женщина избили продавца и ограбили магазин. Злоумышленников подозревают в серии других преступлений, им грозит до десяти лет заключения.

Напомним, что в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.

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Тег кража, икра

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