В Черновцах мужчина на угнанном автомобиле слетел с моста

В Черновцах мужчина угнал легковушку, но не справился с управлением – автомобиль слетел с моста. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. .

Об угоне автомобиля Volkswagen Bora 2 сентября в полицию сообщил его владелец. В связи с поисками автомобиля в областном центре ввели план "Перехват". Уже вскоре правоохранители заметили легковушку, но угонщик проигнорировал требования полицейских остановиться и попытался скрыться. Но мужчина не справился с управлением, и автомобиль слетел с моста в овраг.

Как рассказали правоохранители, после ДТП пытался скрыться с места происшествия, но его задержали. Им оказался 26-летний местный житель, сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

"Следователи открыли уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины и готовят ходатайство об избрании меры пресечения", – отметили в полиции.

Не так давно мы писали о том, как под Киевом во время погони полицейский автомобиль слетел в реку.

А в Днепре легковой автомобиль слетел с моста и чудом не задел другие машины.