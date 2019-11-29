Ребенка спасти не удалось. Фото: socportal.info

На территории одной из школ в Черновцах обнаружили тело дворника, который повесился на дверях учебного заведения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информация об обнаружении тела поступила от школьной уборщицы: она заявила, что у бокового входа, недалеко от входа в столовую, нашла повешенного мужчину, сообщает НТН.

Копы выяснили, что покончил с собой мужчину 1951 года рождения, который на полставки работал дворником. Учебный процесс в школе был приостановлен, на территорию учебного заведения не пускали ни школьников, ни учителей. Предполагается, что пенсионер решился на этот шаг из-за долгов за коммунальные услуги.

Также выяснилось, что тело обнаружил ученик девятого класса, который сообщил об этом уборщице, а та позвонила в полицию.

Между тем, сотрудники и администрация школы шокированы произошедшим. По их словам, 61-летний мужчина был спокойным и дружелюбным, жил один, а недавно перенес затратную операцию.

Единственной проблемой было то, что мужчина задолжал 10 тысяч гривен за коммунальные услуги. Из-за долгов его квартиру отключили от газоснабжения.

"Я здесь работаю около двух лет, его знаю давно, он человек хороший, жизнерадостный, веселый. Случайно увидели, он еще пришел на смену, отработал нормально, оставил записку, а что в душе у человека произошло – никто не может знать", – рассказала одна из технических работниц школы.

Напомним, ранее мы писали о том, как прохожие подарили дедушке, который просит милостыню на одном из черновицких рынков, теплую куртку. Причем парочка не просто передала ему одежду, но и надели куртку на пожилого мужчину. Позже сам нищий признался, что не знает дарителей, но очень благодарен им за человечность.

Отметим, что недавний опрос в России показал, что каждому десятому россиянину не хватает денег даже на еду, а теперь оказалось, что за прошедший год в России выросло количество граждан, живущих за чертой бедности.

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