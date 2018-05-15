В Черновцах на одно утро остановились маршрутки

Сегодня, 16:09

Городские перевозчики объявили забастовку, требуя повысить стоимость проезда


Утром 15 мая жители Черновцов остались без маршруток – водители, как и обещали накануне, не вышли на рейсы, требуя повысить тарифы на перевозку пассажиров с четырех до пяти гривен.

По словам перевозчиков, нынешняя стоимость проезда не покрывает расходов. В свою очередь, городские власти на уступки не соглашаются и называют подорожание неоправданным, советуя горожанам пользоваться троллейбусами.

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривен, – сообщил заместитель председателя КГГА. – То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

Между тем, киевские власти заверили, что будут сохранены все льготы на проезд в общественным транспорте: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.
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"Сегодня"

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