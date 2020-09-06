В Черновцах на пешеходном переходе водитель насмерть сбил 15-летнюю девочку

Очевидцы рассказали, что машина ехала слишком быстро и водитель не успел затормозить

В Черновцах на пешеходном переходе водитель легкового Seat насмерть сбил 15-летнюю девочку.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, смертельная авария произошла 6 сентября на проспекте Независимости.

"Полицейские установили, что 26-летний водитель Seat превысил допустимую скорость, не учел дорожной обстановки и допустил наезд на 15-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, водитель двигался на большой скорости и не успел ее снизить перед "зеброй". В результате ДТП девочка получила тяжелые ранения и при оказании медицинской помощи умерла.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Водителя задержали, был назначен ряд экспертиз. Решается вопрос объявления ему о подозрении и избрание меры пресечения.

Напомним, недавно в Днепре произошла авария на проспекте Слобожанском. На дороге столкнулись Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Hyundai Accent.

Кроме того, ранее в этом же городе случилось лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

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