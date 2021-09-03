В Черновцах напали на мэра города прямо во время заседания (видео)

Нападавшая нецензурно выражалась в адрес городского головы

Мэра пыталась избить женщина. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черновцах во время сессии горсовета в зал ворвалась неадекватная женщина, которая подбежала к президиуму и пыталась ударить мэра Романа Кличука.

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Об этом пишет местное издание Molbuk.

На видеоролике видно, как женщина разговаривает на повышенных тонах с городским головой и нецензурно выражается в его адрес, после чего попыталась ударить рукой и стопкой бумаг. В этот момент секретарь горсовета Марина Кирилюк вызвала правоохранителей на место ЧП.

"Полицию сейчас я вызову, и психиатрическую бригаду для всех вас, для каждого из вас… Вы наверно наркоту употребляете? Скажите, чем вы закидываетесь граждане депутаты? А? Я вас спрашиваю?!", — заявила женщина, которая прорвалась к президиуму.

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Через какое-то время в сессионный зал горсовета зашел полицейский, который увел женщину из помещения. Мэр Черновцов Роман Кличук извинился перед коллегами за инцидент и объявил перерыв на 10 минут.

Городской голова заявил, что у агрессивной женщины есть психические расстройства.

"Я вообще не понял честно, что эта женщина хочет", – добавил Кличук.

Что говорят в полиции

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черновицкой области проинформировала, что инцидент в горсовете Черновцов был зарегистрирован в едином учете заявлений и сообщений. Правоохранители будут расследовать попытку нападение на мэра города, а о принятом решении в отношении агрессивной женщины дополнительно сообщат.

Ранее мы сообщали, что в Киеве напали с зеленкой на пятого президента Украины Петра Порошенко .

. Также напомним, в Днепре жестоко избили активистку Наталью Эшонкулову. У нее сотрясение мозга, сильные гематомы на лице, порезы и синяки. Ее коллеги согласны с предположением женщины о том, что нападение связано с ее деятельностью.

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