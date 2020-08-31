В Черновцах в детсаду нарушали масочный режим

В мэрии заявили, что будут защищать учреждение в суде

В Черновцах мобильная группа, которая проверяет заведения города на соблюдение карантинных требований, составила административный протокол в отношении руководства одного из дошкольных учебных заведений.

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Как сообщает molbuk.uа, ссылаясь на секретаря Черновицкого горсовета Василия Продана, протокол был составлен за нарушение масочного режима.

"Конечно, мы как горсовет, будем представлять этих людей в суде, и не дадим, чтобы эти штрафы люди платили. Уверен, что и суды встанут на сторону людей", – прокомментировал Продан.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах, которые внесли в "красную" зону карантина, предприниматели снова вышли на акцию протеста против ужесточения противоэпидемических мер в городе. Они выступают против закрытия учебных заведений, общественного транспорта и предприятий торговли и питания.

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Кроме того, в Черновцах абитуриенты игнорируют карантин: под университетом стоят сотни людей. Они пытаются сдать документы для официального зачисления.

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