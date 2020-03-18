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В Черновцах остановят весь общественный транспорт

18 марта, 03:52

Елена Вус

Мэр города призвал все предприятия, учреждения и организации города прекратить работу

В среду, 18 марта, в Черновцах, где ранее объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, приостанавливает работу весь общественный транспорт.

Об этом во время своего видеообращение на официальной странице в Facebookсообщил Черновицкий городской председатель Алексей Каспрук.

"После того, как у 6 буковинцев подтвердился коронавирус, я принял непростое решение: 18 марта в Черновцах полностью приостанавливает работу весь общественный транспорт", – сообщил Алексей Каспрук.

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Видео: facebook.com/oleksii.kaspruk

Также он призвал все предприятия, учреждения и организации города прекратить работу и ограничить количество людей, которые находятся в офисе.

"Будет не просто не на чем добраться на работу, а делать это опасно. Призываю руководителей учреждений, организаций, предприятий прекратить работу, ограничить количество людей, которые находятся в офисе. Понимаю, что введение в области, а, возможно, и во всей Украине чрезвычайного положения — это вопрос не то, что дней, а часов", – добавил городской голова.

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Ранее в Черновцахотменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации эпидемической ситуации.

Кроме того, мужчина, который был госпитализирован с коронавирусом в Черновицкой области, уверенно движется к выздоровлению.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт карантин Черновцы коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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