В Черновцах от коронавируса умер мужчина

В больнице Черновцов скончался пациент, у которого ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Алексей Каспрук.

"Вследствие заражения коронавирусом в больнице Черновцов скончался мужчина пожилого возраста. Приношу соболезнования родным и близким", – написал Каспрук.

Он также обратился к жителям с призывом "беречь родителей и беречься самим".

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"То, что вы чувствуете себя здоровым – это значит, что ничего не значит... Вы не знаете, что принесете родителям с улицы. Похоронят без вашего присутствия, так как наверняка в это время вы будете в обсервации или, не дай Бог, в больнице", – подчеркнул мэр Черновцов.

Как сообщал сайт "Сегодня", по состоянию на утро 30 марта в Черновицкой области в больницах семеро пациентов находились на неинвазивной вентиляции легких. У шести из них уже подтвердили инфицирование COVID-19, результаты анализов еще одного больного – пока неизвестны.

Состояние всех пациентов оценивалось как стабильно тяжелое. Но потом одному больному из Глибоцкой ЦРБ стало лучше, и его сняли с кислородной дотации.

Также ранее жительница Черновицкой области Елизаветта, которая заразила COVID-19 много людей в селе Коленковцы Хотинского района, попросила у всех прощения.

Женщина была на заработках в Италии. По приезду в Украину вела активный образ жизни: ходила в гости, участвовала в митингах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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