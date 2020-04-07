В Черновцах от коронавируса умер мужчина, который долго лечился дома

В Черновцах в областной клинической больнице умер инфицированный COVID-19 72-летний мужчина. Он неделю пытался лечиться дома, сообщили в местной облгосадминистрации.

Коронавирус у пациента из села Годылов Сторожинецкого района подтвердили еще 29 февраля. Госпитализировали его после попыток лечиться дома, уже с тяжелой пневмонией. Усугубило ситуацию и то, что у мужчины был сахарный диабет. 5 апреля пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но его жизнь спасти не удалось.

Напомним, на данный момент на Буковине коронавирус подтвердили у 248 человек. Среди инфицированных – двое детей 2 и 5 лет, а также – шесть медицинских работников. К аппаратам искусственной вентиляции легких в области пришлось подключить четырех пациентов. От COVID-19 в регионе умерли уже шесть инфицированных.

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Напомним, в Черновцах в областной детской больнице медики спасают новорожденного, у которого подозревают коронавирусную инфекцию.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины готово проводить по 30 тысяч тестирований на коронавирус в неделю. Сейчас в стране проводят около тысячи тестов в день.

Отметим, что в нескольких странах Европы уже зафиксировали замедление распространение инфекции:

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