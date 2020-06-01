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В Черновцах от коронавируса умер священник (фото)

1 июня, 09:49

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Священнослужитель работал в церкви в Садгоре

В Черновцах, где людей начали тестировать на антитела к коронавирусу, от COVID-19 скончался священник. О смерти Василия Мандрюка в Facebook сообщила Черновицко-Буковинская епархия.

"Скончался митрофорный протоиерей Василий Мандрюк, Благочинный Черновицкого городского округа. Более подробная информация позже", – говорится в сообщении.

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В соцсетях прихожане сообщили, что причиной смерти священнослужителя стал коронавирус. Также известно, что он служил в церкви в Садгоре в районе "Слодибка".

Напомним, не так давно от коронавируса умер священник в Виннице. Протоирей Алексей Иродов был настоятелем храма священномученика Владимира, митрополита Киевского, который находится на ул. Брацлавской. Священнослужителю было всего 49 лет. Врачи до последнего боролись за жизнь отца Алексея, но он находился в тяжелом состоянии.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о том, что в Украине пока невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование).

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