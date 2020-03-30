На Буковине от коронавируса вылечились шесть человек: подробности

Динамика на выздоровление наблюдается у всех пациентов с COVID-19 в регионе

На Буковине выздоровел пациент, который, по официальным данным, вторым инфицировался COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Известно, что вторым инфицированным в регионе оказался мужчина, 1955 года рождения. Житель села Колинковцы Хотинского района узнал о положительном результате теста 12 марта.

"Самая приятная новость: динамика на выздоровление наблюдается у всех наших пациентов, независимо от того, находятся они в инфекционных отделениях больниц, или лечатся амбулаторно. На сегодняшний день мы имеем шесть пациентов, которые выздоровели", – отметил Осачук.

Он также поблагодарил врачей за грамотную работу.

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В то же время, глава Черновицкой ОГА сообщил, что 29 марта в регионе было официально подтверждено еще 16 случаев заражения коронавирусом.

"Это в основном пожилые люди (10 человек), взрослые в возрасте до 55 лет (5 человек) и один ребенок", – рассказал Осачук.

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Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 75 человек. Одна пациентка, к сожалению, умерла.

В общем Черновицкий областной лабораторный центр 29 марта проанализировал 47 образцов.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья Украины на 22:00 29 марта, в стране официально подтверждено 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них – 10 летальных.

Ранее "Сегодня" также сообщали, что из больницы в Черновцах выписали мужчину, у которого впервые в Украине обнаружили коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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