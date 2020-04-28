В Черновцах открыли продовольственные рынки: как они будут работать

В охваченном эпидемией коронавируса Черновцах власти разрешили работу продовольственных рынков. Это решение на внеочередном заседании принял исполнительный комитет города.

Все же, чтобы не допустить распространения инфекции, рынки будут работать при таких условиях:

Персонал и посетителей рынков обеспечат средствами защиты. В частности, речь идет о респираторах или защитных масках

В помещении не должно быть больше одного посетителя на 10 квадратных метров площади

Должны быть соблюдены санитарные и противоэпидемические мероприятия

Кроме того, с 20:00 до 4:00 рынкам в городе работать будет запрещено. Контроль за выполнением решения возложили на департамент развития горсовета.

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Ранее мы сообщали, что работу продовольственных рынков после их открытия будет ежедневно контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кроме того, недавно в Минздраве озвучил четкие требования к работе рынков.

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