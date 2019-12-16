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В Черновцах открылся город из пряничных домиков: видео

16 декабря, 18:48

Каждое из сладких строений будет выставлено на аукцион, а вырученные средства пойдут на благотворительность

Городок с ароматом меда и имбиря. В Черновцах создали мини-поселение из пряничных домов. Домики, покрытые сладкой глазурью, украшенные зефирками и конфетами, пекли все желающие. Так делают уже пятый год подряд. Новости "Сегодня" не только наблюдали, но и создали свой пряничный домик.

Студенты София и Даниил пекут для пряничного городка впервые. Нашли и изучили рецепты, и расспросили взрослых, как приготовить вкуснее. Не смотря на то, что рецепт прост и состоит из муки, меда, сахара, имбиря и яиц, пряники получилось хорошо. Потому что помогли родители. А рисовать взялись самостоятельно.

"Сначала рисуем бортики и ждем пока они высохнут, а уже потом можем заливать", – объясняет Даниил Стаценко, студент Кицманского колледжа.

Так глазурь не будет растекаться и равномерно ляжет по всему прянику. Мастерить домик сложно и долго – не менее суток. Но оно того стоит и к выставке красавцы пряники готовы. Здесь таких не менее сорока.

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Мы также присоединились к пряничного города. Создали свой сладкий информационный домик новостей "Сегодня". Наш домик передадим мэру пряничного городка. Екатерина Пономарева уже 5 лет объединяет людей вокруг кондитерского строительства. Все пряники продадут на аукционе.

Екатерина Пономарева, мэр пряничного городка:

"В этом году мы делаем все ради детей, ради наших 42 подопечных. Это лекарства, это подгузники".

Начальная цена каждого домика – 300 гривен. Но продают их обычно не меньше, чем за тысячу. Самый дорогой купили за 5000 гривен.

Напомним, новости "Сегодня" и ранее рассказывали о том, как в мире готовятся к Новому году и Рождеству. Например, о самой большой в мире новогодней инсталляции в Италии и фестивале льда и снега в Китае.

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Черновцы городок домик пряники

Источник: Сегодня

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