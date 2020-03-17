В Черновцах отменили льготы на проезд для пенсионеров

Депутаты решили отменить льготы, чтобы заставить пенсионеров не выходить из дома

В Черновцах, где ранее объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, отменили льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации эпидемической ситуации.

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет стимулировать людей пожилого возраста, которые в группе риска и наиболее уязвимы к коронавирусу, меньше передвигаться по городу и оставаться дома", - заявил мэр города Алексей Каспрук.

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По словам градоначальника, "льготный проезд в троллейбусах и маршрутках восстановят после стабилизации эпидемической ситуации".

"Кроме того, мы будем искать другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями, в нынешних непростых ситуациях", - пообещал Каспрук.

Напомним, ранее в Житомирской области зафиксировали первую смерть от коронавируса в стране – инфекция унесла жизнь пожилой женщины, которая приехала домой из Польши. "Сегодня" уже рассказывали, как хоронили умершую.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский поручил ввести режим чрезвычайной ситуации в двух областях Украины – Черновицкой и Житомирской.

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