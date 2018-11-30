В Черновцах под казначейством нашли оружейный "схрон": лежал в земле сотню лет

Рабочие во время земляных работ обнаружили гранату и обломки винтовок времен Первой мировой войны

Ручную гранату и 30 обломков винтовок "Мосина" времен Первой мировой войны (1914 – 1918 гг.) нашли на территории Государственной казначейской службы Украины Черновицкой области.

ЧП произошло в областном центре Буковины на улице Аксенина. Подозрительные предметы, внешне похожи на взрывоопасные, обнаружили рабочие во время земляных работ. На место сразу вызвали бойцов ГСЧС. Когда пиротехники обследовали всю территорию, то откопали еще 40 обломков винтовок.

"Данный взрывоопасный предмет был уничтожен в установленном порядке, а винтовки уничтожены механическим способом", – рассказывает пиротехник ГСЧС Сергей Логвиненко.

Напомним, не так давно в центре Тернополя откопали артиллерийский снаряд.

Ранее мы сообщали, как харьковский школьник нашел возле детского сада гранату. Специалисты опознали в найденном предмете ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

А в Закарпатской области 57-летний житель села Торунь Межгорского района погиб во дворе собственного дома от взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Опасную находку мужчина обнаружил в поле и принес ее домой "на испытания".