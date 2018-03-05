В Черновцах под колеса маршрутки попала 17-летняя девушка

Сегодня, 16:53

Авария произошла в тот момент, когда несовершеннолетняя двигалась по пешеходному переходу

Микроатобус сбил девушку. Фото: Нацполиция
Микроатобус сбил девушку. Фото: Нацполиция

В Черновцах под колеса маршрутки попала 17-летняя девушка. Водитель микроавтобуса  направлялся в один из городов Прикарпатья, но так и не выехал из областного центра Буковины.

"68-летний житель Прикарпатья, управляя Mercedes Sprinter, допустил наезд на 17-летнюю девушку. На момент ДТП она пересекала проезжую часть по пешеходному переходу", – сообщает полиция Черновицкой области.

В результате столкновения пострадавшую госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу.

Как показали результаты экспертизы,  водитель транспортного средства в момент аварии был трезв. По факту ДТП открыто досудебное расследование, проводятся следственные действия.

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись два огромных грузовика. Вследствие жуткого ДТП  погиб 60-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что на международной трассе Киев-Чоп водитель внедорожника насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия.

А в Ровенской области столкнулись легковушка Renault Trafic и грузовик "Урал" . В результате аварии на месте погиб 42-летний пассажир Renault Trafic – житель Житомирской области.
авария, ДТП, водитель, маршрутки

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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