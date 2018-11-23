В Черновцах пожарный инспектор погорел на взятке

Вчера, 17:06

Сотрудник ГСЧС получил неправомерную выгоду за разрешение разместить газовое оборудование в заведении быстрого питания


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

В Черновцах на взяточничестве разоблачили ведущего инспектора ГСЧС. Чиновник требовал и получил неправомерную выгоду за разрешение разместить газовое оборудование в заведении быстрого питания.

"По факту вымогательства взятки военной прокуратурой Черновицкого отряда Западного региона Украины было открыто уголовное производство с (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", – сообщают в полиции.

В ходе следствия было установлено, что за 9800 гривен инспектор горотдела службы чрезвычайных ситуаций пообещал согласовать у руководства заключение о соблюдении противопожарных норм при реконструкции жилого дома и получить разрешение на размещение газового оборудования в заведении быстрого питания. 

Неправомерную выгоду он получал в два этапа. Злоумышленника задержали во время получения второй части взятки. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

А генпрокурор Юрий Луценко успел заявить, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток. Если за 5 месяцев прошлого года было зарегистрировано 1084 фактов взяточничества, то за такой же период нынешнего года силовики насчитали 1152 (в среднем восемь случаев в день).

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Источник:

"Сегодня"

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