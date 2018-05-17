В Черновцах появился мурал с девушкой в вышиванке

Мурал стал подарком Черновцам, с которого и начался праздник вышиванки

На фасаде одного из домов в Черновцах изобразили девушку в вышитой сорочке: этот мурал стал подарком ко Дню вышиванки, ведь именно студенты этого города 12 лет был стали основателями этого праздника.

Художники из Ивано-Франковска работали целую неделю и создали на 20-метровом фасаде изображение девушки в вышиванке и таким образом сделали яркий подарок городу. Над реализацией идеи трудились супруги – Юрий и Марта Питчуки. Мастера уверяют, что каждая их работа по-своему уникальна.

"Вначале очень важно посмотреть, как стена выглядит. Главную композицию надо выносить наверх, чтобы со всех точек было видно основное", – подчеркнул художник Юрий Питчук.

По его словам, в Черновцах ему работалось быстро и комфортно. Рисунок по собственному эскизу супруги нарисовали на четырехэтажке, которую хорошо видно с улицы. Узор на сорочке девушки оказался особенной чертой Застановского района Буковины, а особой внимательности потребовала работа над яркими цветками вышиванки.

"Вышиванка – это наш генетический код. Это наша история, культура и традиция, без которой у нас не будет будущего. Нам нужно идентифицироваться и оставаться едиными", – отметил Александр Ткачук, сооснователь Всемирного дня вышиванки.

В этом году День вышиванки отмечается 17 мая: во всех городах Украины запланированы разнообразные мероприятия и, уже традиционно, вышитые сорочки подарят новорожденным в родильных домах. А туристов в Черновцах ожидают приятные сюрпризы.

Новый мурал уже стал одной из туристических изюминок Черновцов. А организаторы планируют создать в городе еще 11 изображений девушек в вышиванках, причем каждую из них изобразят в сорочке с узором, присущим определенному району Буковины.

Напомним, ранее руководство киевского метро объявило, что 17 мая любой пассажир в вышиванке сможет проехать в подземке бесплатно. Акция действовала с 8 до 11 часов утра на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Золотые ворота", "Лыбидская", "Университет" и "Арсенальная".

Также журналисты сайта "Сегодня" узнали как во Всемирный день вышиванки выглядеть наиболее стильно, и сколько за это придется заплатить.