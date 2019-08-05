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В Черновцах прошел яркий фестиваль красок: появилось видео

Сегодня, 15:55

Горожане бросались друг в друга разноцветными красками

В Черновцах прошел яркий фестиваль красок: появилось видео Запад Горожане бросались друг в друга разноцветными красками

В Черновцах прошел цветной фестиваль. Под громкую музыку и дети, и взрослые бросались друг в друга порошковыми красками – холи.

Кроме того, люди разрисовывали свою одежду и лица, и делали яркие фотографии. Сотня разноцветных жителей Черновцов развлекались в местном парке. Участвовали в фестивале люди разного возраста и статуса. Как рассказали организаторы "Сегодня", целью мероприятия было показать людям, как можно веселиться без алкоголя.

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Напомним, 23 июня во время празднования Дня молодежи днепряне устроили Kolir Fest. Яркое в прямом смысле слова событие собрало на Фестивальном причале несколько сотен человек, которые с азартом осыпали друг друга разноцветными сухими красками.

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Кроме того, недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.                          

А в Каменец-Подольском прошел фестиваль воздушных шаров. Экипажи из разных городов Украины катали всех желающих на высоте более тысячи метров.

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