В Черновцах прошла масштабная акция против плохих дорог

Несколько десятков человек принесли на акцию использованные шины от своих автомобилей

В пятницу, 10 июля, в Черновцах, где ранее владельцы ресторанов устроили музыкальный протест, активисты провели масштабную акцию "Я требую дорог" на соседний с мэрией улице Ольги Кобылянской. На акции присутствовал и мэр Черновцов Алексей Каспрук, который поддержал требования протестующих.

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Несколько десятков человек вышли выразить свое недовольство состоянием дорог в городе и принесли на акцию использованные шины от своих автомобилей, пишет Укринформ.

Отмечается, что в это время в городе полиция проводила проверку сообщения о заминировании городского совета.

"Сейчас проходит ожидаемый сценарий. Якобы пришло сообщение о заминировании. Причем всех мест, где только можно сложить шины. Но мы же все равно сложим эти шины в другой раз или в другом месте", – сказал один из организаторов акции, местный активист Сергей Ткачук.

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Также участники акции станцевали символический танец с гробом, который, по мнению организаторов, посвящается всем тем, кто "похоронил" дороги в Черновцах.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", согласно которому областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог.

Верховная Рада также приняла пока что в первом чтении закон, которым предлагается перенаправить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на строительство дорог. Отмечается, что принятие данного документа позволит простимулировать дополнительный спрос на продукцию отраслей экономики в размере 25,375 млрд грн, а также ожидается рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере около 7,5 млрд грн.

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