В Черновцах простились с молодым офицером, погибшим в зоне ООС (фото)

В Черновцах простились с погибшим на Донбассе лейтенантом Александром Маланчуком, которому было всего 23 года.

Об этом сообщили в областной государственной администрации.

В ОГА напомнили, что воин погиб 31 марта, выполняя воинский долг в Донецкой области. Офицер командовал взводом 1-й горно-штурмовой роты воинской части А3029.

Отметим, что ранее похороны погибшего воина прошли в Винницкой области – там простились Владимиром Мовчанюком. Он родился 11 августа 1983 года, в 2015 году был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, а 30 марта его жизнь была оборвана пулей вражеского снайпера недалеко от Донецка.

Напомним, что за предыдущие сутки, 2 апреля, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, и трое военнослужащих получили ранения.

1 апреля оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщалось, что за прошлый месяц потери боевиков составили: погибшие – 51, ранены и травмированы – 113.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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