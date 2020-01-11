В Черновцах пьяный мужчина пытался сжечь свою семью

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В Черновцах мужчина в пьяном угаре пытался сжечь всю свою семью. Горе-отцу теперь грозит пожизненное заключение.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что 38-летний мужчина поссорился с 43-летней сожительницей. 16-летняя дочь пыталась успокоить отца, но ей это не удалось. Отец взял из подсобного помещения бутылку с бензином, а потом облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась – огонь мгновенно перебросился на 16-летнюю девушку.

Горе-отец даже не попытался спасти дочь и сбежал с места преступления. Девушку с многочисленными ожогами рук, лица и дыхательных путей отправили в больницу. Спустя час копы задержали преступника и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи начали уголовное производство. Задержанному уже сообщили о подозрении и ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что жители села Соболевка в Харьковской области две недели жили в страхе – за это время тут подожгли пять хозяйственных построек. Позже оказалось, что поджигателем оказался девятилетний мальчик.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор.

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