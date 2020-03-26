Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Черновцах рассказали, как коронавирус переносят дети

26 марта, 12:38

Тина Наринецкая

COVID-19 в регионе обнаружили у 14 детей

В Черновицкой область состояние детей, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, не ухудшилось. Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает местное издание "АСС".

По ее словам, все дети переносят заболевание в легкой форме. Всего в области коронавирус обнаружили у 14 несовершеннолетних.

Реклама

Ранее мы писали, что жители села Грозинцы в Черновицкой области просят у властей защиты от коронавирусной инфекции, ведь в соседнем селе Колинковцы обнаружили уже 11 больных. Сельский голова обратился к руководству Черновицкой ОГА и облсовета с письмом.

В тренде
На Донбассе не прекращаются обстрелы: где велся вражеский огонь

Напомним, на данный момент в Украине официально подтверждено 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией в Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Копы и медики уже определили алгоритм работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

дети состояние болезни буковина черновицкая область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 мартаУкраина
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад
"Привезли в тяжелом состоянии": что известно о втором инфицированном COVID-19 в Тернопольской областиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...