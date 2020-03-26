В Черновцах рассказали, как коронавирус переносят дети

COVID-19 в регионе обнаружили у 14 детей

В Черновицкой область состояние детей, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию, не ухудшилось. Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, сообщает местное издание "АСС".

По ее словам, все дети переносят заболевание в легкой форме. Всего в области коронавирус обнаружили у 14 несовершеннолетних.

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Ранее мы писали, что жители села Грозинцы в Черновицкой области просят у властей защиты от коронавирусной инфекции, ведь в соседнем селе Колинковцы обнаружили уже 11 больных. Сельский голова обратился к руководству Черновицкой ОГА и облсовета с письмом.

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Напомним, на данный момент в Украине официально подтверждено 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых один человек выздоровел и еще для пяти диагноз оказался смертельным.

Отметим, что в связи со сложившейся ситуацией в Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Копы и медики уже определили алгоритм работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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