В Черновцах рассказали о состоянии детей, зараженных коронавирусом

По словам медиков, у детей и их матери нет пневмонии и повышенной температуры

В Черновицкой области трое детей и их мать, у которых подтвердили инфицирование коронавирусом, не имеют пневмонии или повышенной температуры.

Об этом сообщила заместитель председателя областной государственной администрации Наталья Гусак, сообщает УНН.

"Состояние троих детей стабильное, после первых суток госпитализации ни один не имел повышенной температуры, пневмонии ни у кого не обнаружено. Мы работаем со случаями средней сложности. Они получают все необходимое лечение", – рассказала она.

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Напомним, ранее мать умершей в Черновцах 33-летней Татьяны Пацалюк рассказала, что ее дочь можно было спасти.

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"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала мать умершей.

От том, какие меры принимают власти украинских городов, чтобы не допустить распространения коронавируса – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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