В Черновцах смягчили карантин: что будет работать

В городе не стали разрешать работу детских садов

В Черновцах, где ранее отменили запреты на въезд в город, смягчили карантинные ограничения – работу транспорта в городе восстановили в обычном режиме. Об этом рассказал заместитель городского головы Владимир Середюк, сообщает "АСС".

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"На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было отменено решение о приостановке общественного транспорта, и, соответственно, ликвидированы спецперевозки", - сообщил он.

При этом чиновник уточнил, что детали отмены ограничений будут определены после принятия соответствующего решения исполнительного комитета.

"Скорее всего, еще завтра (14 июля) будет созываться заседание исполнительного комитета, где будут окончательно решены нюансы относительно оплаты. Сейчас эти вопросы изучают юристы", - отметил Середюк.

В то же время, на комиссии не рассматривали вопрос об открытии детских садов, как планировали ранее. Чиновник рассказал, что открывать детсады запретила областная комиссия.

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Между тем, руководитель областной государственной администрации Сергей Осачук в своем Facebook сообщил, что за 12 июля в регионе было официально подтверждено 21 случай заражения коронавирусом. При этом от COVID-19 выздоровели 67 буковинцев. Всего в области общее число инфицированных составило 5161 человек.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

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