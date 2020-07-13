Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Черновцах смягчили карантин: что будет работать

13 июля, 13:26

Руслан Ровик Руслан Ровик

В городе не стали разрешать работу детских садов

В Черновцах, где ранее отменили запреты на въезд в город, смягчили карантинные ограничения – работу транспорта в городе восстановили в обычном режиме. Об этом рассказал заместитель городского головы Владимир Середюк, сообщает "АСС".

Реклама

"На заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было отменено решение о приостановке общественного транспорта, и, соответственно, ликвидированы спецперевозки", - сообщил он.

При этом чиновник уточнил, что детали отмены ограничений будут определены после принятия соответствующего решения исполнительного комитета.

"Скорее всего, еще завтра (14 июля) будет созываться заседание исполнительного комитета, где будут окончательно решены нюансы относительно оплаты. Сейчас эти вопросы изучают юристы", - отметил Середюк.

В то же время, на комиссии не рассматривали вопрос об открытии детских садов, как планировали ранее. Чиновник рассказал, что открывать детсады запретила областная комиссия.

В тренде
В Черновцах смягчили карантин: что будет работать
Реклама

Между тем, руководитель областной государственной администрации Сергей Осачук в своем Facebook сообщил, что за 12 июля в регионе было официально подтверждено 21 случай заражения коронавирусом. При этом от COVID-19 выздоровели 67 буковинцев. Всего в области общее число инфицированных составило 5161 человек.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли сейчас в ресторанах:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Черновцы буковина черновицкая область коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер председатель Всеукраинского совета церквей
Умер председатель Всеукраинского совета церквейЗапад
"Это не только пневмония": врач из Луцка рассказал об особенностях коронавирусаУкраина
Зеленский приехал на Буковину: видео
Зеленский приехал на Буковину: видеоПолитика
Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)
Незаконная вырубка леса в Карпатах: полиция провела массовые обыски (фото, видео)Запад
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волны
Коронавирус в Украине: Минздрав готовит больницы второй и третьей волныЗапад
Коронавирус бушует во Львовской области: регион снова вошел в список
Коронавирус бушует во Львовской области: регион снова вошел в список "красных"Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять