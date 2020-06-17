В Черновцах смягчили карантин: что разрешили

Теперь в общественном транспорте города смогут ездить дети

В Черновцах, несмотря на большое число зараженных коронавирусной инфекцией, все же решили ослабить некоторые противоэпидемические меры. Это решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщили в местном горсовете.

В частности, в городе расширили перечень пассажиров, которые могут ездить в общественном транспорте. Теперь в него входят:

участники боевых действий;

члены семей погибших участников боевых действий;

люди с инвалидностью;

дети до 10 лет в сопровождении взрослых (при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения).

Кроме того, при условии соблюдения всех противоэпидемических норм в городе разрешили работу бань и саун. Также в Черновцах будут открыты аттракционы на открытом воздухе.

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Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, решили отменить особый режим въезда и выезда на территорию региона.

Напомним, что Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о продлении карантина до 31 июля. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинцы приняли ослабление карантина за его отмену, что повлекло за собой печальные последствия.

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