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В Черновцах спасатели взялись рисовать на асфальте знаки-предупреждения

Сегодня, 13:36

Метки предназначены для водителей и указывают на расположение гидрантов

В Черновцах спасатели взялись рисовать на асфальте знаки-предупреждения Запад Метки предназначены для водителей и указывают на расположение гидрантов

Черновицкие спасатели разрисовывают асфальт предупредительными знаками для водителей, указывая, где находятся пожарные гидранты, чтобы там не парковали машин.

По словам бойцов ГСЧС, такая предосторожность может спасти жизни. Спасатели напомнили о случае в столице, когда женщина погибла из-за того, что автомобиль заблокировал подъезд к гидранту, а потому огонь начали тушить слишком поздно.

"Пожарный автомобиль едет с мигалками, соответственно, обращает на себя внимание. Водители, которые живут рядом, каждый выглядывает в окно, ни его ли автомобиль, не ищем ли мы водителя, мы начинаем искать соседние гидранты", – объяснил Василий Бабюк, заместитель начальника управления ГСЧС в Черновицкой области.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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спасатели черновцы пожарные ГСЧС

Источник: Сегодня

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