В Черновцах спасатели взялись рисовать на асфальте знаки-предупреждения

Черновицкие спасатели разрисовывают асфальт предупредительными знаками для водителей, указывая, где находятся пожарные гидранты, чтобы там не парковали машин.
По словам бойцов ГСЧС, такая предосторожность может спасти жизни. Спасатели напомнили о случае в столице, когда женщина погибла из-за того, что автомобиль заблокировал подъезд к гидранту, а потому огонь начали тушить слишком поздно.
"Пожарный автомобиль едет с мигалками, соответственно, обращает на себя внимание. Водители, которые живут рядом, каждый выглядывает в окно, ни его ли автомобиль, не ищем ли мы водителя, мы начинаем искать соседние гидранты", – объяснил Василий Бабюк, заместитель начальника управления ГСЧС в Черновицкой области.
Напомним, в селе Камплица Змиевского района Харьковской области женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.
Как сообщалось, четверо детей погибли на пожаре в Одесской области из-за халатности родителей. Также мы сообщали о мощном пожаре на складе секонд-хенда в Киевской области. Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.
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