В Черновцах спасают новорожденного с подозрением на COVID-19

Ребенка уже сняли с кислородной дотации

В Черновцах в областной детской больнице медики спасают новорожденного ребенка. У малыша подозревают коронавирусную инфекцию, сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"У реанимации областной детской больницы находится младенец. Это мальчик, который родился от матери с подозрением на COVID-19", – говорится в сообщении.

На данный момент состояние малыша улучшилось, и его уже сняли с кислородной дотации.

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Отметим, что сейчас в Черновицкой области коронавирус подтвердили у 220 человек. Пять из этих случаев оказались летальными.

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Напомним, ранее мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что с 3 апреля в Черновицкой области введен режим запрета въезда и выезда.

"Прошу всех учесть. Жителей Черновцов прошу возвращаться и оставаться дома. Гостям желаю счастливого пути. И всем нам здоровья", – отметил Каспрук.

Также мы писали, что коронавирус можно диагностировать по запаху кожи. Ученые разрабатывают методы по обучению собак на выявление аромата коронавируса.

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