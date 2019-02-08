В Черновцах спасли лебедя-одиночку, который замерзал без еды
Черновицкого лебедя спасли бойцы ГСЧС
В Черновцах спасли одинокого лебедя, который замерзал без еды на городском озере. Несколько дней птица пробыла в ледяной воде, не имея сил взлететь.
Пернатого заметил местный житель, который сообщил о нем спасателям. Бойцы ГСЧС добрались до терпящего бедствие лебедя с помощью лодки и отвезли его к ветеринарам. Там птицу обогрели, накормили и сейчас выясняют, почему он оказался в одиночестве.
Напомним, недавно харьковские волонтеры спасли молодого лебедя, который вмерз в лед и не смог полететь на юг вместе с сородичами. По словам зоозащитников, птица была ранена и без помощи людей она бы погибла уже через несколько дней.
Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья уехала из города в село ради спасения животных. Во дворе своих спасителей в селе Рябцы теперь живут 11 кошек, семь собак, а еще – лошади и птицы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Черновцах спасли лебедя-одиночку, который замерзал без еды". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре из-за побега лебедя из парка разгорелся скандал
По словам волонтеров, птица могла сбежать из-за плохих условий содержания