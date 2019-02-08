В Черновцах спасли лебедя-одиночку, который замерзал без еды

Черновицкого лебедя спасли бойцы ГСЧС

В Черновцах спасли лебедя-одиночку, который замерзал без еды 2019-02-08T14:01:25+02:00 Запад Черновицкого лебедя спасли бойцы ГСЧС

В Черновцах спасли одинокого лебедя, который замерзал без еды на городском озере. Несколько дней птица пробыла в ледяной воде, не имея сил взлететь.

Пернатого заметил местный житель, который сообщил о нем спасателям. Бойцы ГСЧС добрались до терпящего бедствие лебедя с помощью лодки и отвезли его к ветеринарам. Там птицу обогрели, накормили и сейчас выясняют, почему он оказался в одиночестве.

Напомним, недавно харьковские волонтеры спасли молодого лебедя, который вмерз в лед и не смог полететь на юг вместе с сородичами. По словам зоозащитников, птица была ранена и без помощи людей она бы погибла уже через несколько дней.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья уехала из города в село ради спасения животных. Во дворе своих спасителей в селе Рябцы теперь живут 11 кошек, семь собак, а еще – лошади и птицы.

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