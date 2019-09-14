В Черновцах столкнулись два автомобиля: погибла супружеская пара

Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу

В Черновцах в результате столкновения двух автомобилей погибли супруги, еще два человека госпитализированы. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

ДТП произошло сегодня, 14 сентября, примерно в 6:00 на улице Героев Майдана.

Правоохранители установили, что 34-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 65-летнего местного жителя.

От полученных травм водитель ВАЗ и его 59-летняя жена погибли на месте аварии. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Еще одного 42-летнего пассажира ВАЗ медики осмотрели и отпустили домой.

Также с телесными повреждениями в больницу госпитализированы водитель иномарки и его 37-летний пассажир.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали уголовное производство по ч.3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства.

Напомним, под Киевом на Одесской трассе перевернулась цистерна с горючим. Участники ДТП двигались в направлении Киева. По словам свидетелей, водитель автомобиля ГАЗ "Волга" пытался обогнать маршрутку, но не справился с управлением, его автомобиль ушел влево и врезался в автоцистерну одной из АЗС.

Кроме этого, на Прикарпатье случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

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