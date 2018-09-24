В Черновцах сыровары приготовили крупнейшую в Украине головку пармезана

Сегодня, 14:28

Для приготовления сыра понадобилось полторы тонны молока

 


В Черновцах местные сыровары приготовили крупнейшую в Украине головку пармезана. Над сыром-рекордсменом почти сутки колдовали три мастера. Для приготовления огромной головки понадобились полторы тонны молока.

По словам сыроваров, для огромного сыра использовали экологически чистое молоко от местных коров, а созревать пармезан будет еще целый год. Представители книги рекордов Украины замерили и взвесили рекордсмена. Окружность сыра составила 1 метр, а вес – 133 килограмма и 400 грамм.

Рекорд установили в рамках первого фестиваля сыра и вина в Черновцах. Тут можно попробовать сыр с орехами и травами, мятой, лавандой и даже с перцем чили и какао. 17 видов предлагают попробовать каждому присутствующему, а вот пармезаном-рекордсменом организаторы будут угощать в следующем году.

Напомним, ранее во время XXV Международного гуцульского фестиваля в Карпатах гуцулы поделились секретом приготовления фирменных сыров

Также мы писали о жительницы Херсонской области, которая производит экзотические виды сыров у себя дома
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