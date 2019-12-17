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В Черновцах учительница била детей и запрещала рассказывать "секрет"

17 декабря, 14:22

Женщину уже уволили с работы

/ Фото: Pixabay

В одной из школ Черновцов школе учительница издевалась над первоклассниками. Женщину уже уволили, сообщили в сюжете одного из украинских телеканалов.

Об издевательстве над детьми рассказали родители первоклассников. Мать одного из школьников Даниэла Мигай рассказала, что учительница Татьяна Филип ударила Артема по голове.

"Ребенок говорил на уроке с соседом. Подошла и криками требовала выйти из класса, говорила – меняй школу. Потянула из-за парты, и он ударился об угол парты в районе виска", – рассказала женщина.

Она отметила, что этот инцидент произошел в октябре. Тогда учительнице удалось замять ситуацию, но издеваться над детьми она не прекратила.

"В классе она запрещала говорить всем детям, якобы это секрет класса, как выяснилось", – отметила Даниэла.

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Позже родители на школьном собрании обсудили поступки учительницы и озвучили свою позицию директору. Он, в свою очередь, попросил письменных объяснений от педагога. В ответ женщина только написала заявление на увольнение.

"Меня это не устраивает, такого и такого ученика не выгоняла или выгоняла, ударила или нет, твое объективное видение напиши. А она принесла заявление и ушла домой", – рассказал директор СОШ №6 Виктор Демьянчук.

В управлении образования подтвердили факты издевательств со стороны учительницы и удивились, почему ни родители, ни руководство школы не подняли этот вопрос раньше.

"Большая часть информации соответствовала действительности, родители справедливо поднимали этот вопрос. Как мы обнаружили, такая ситуация была и в прошлом, но не было обращений в управление образования, на уровне учреждения", – рассказал начальник управления образования Черновцов Сергей Мартынюк.

Новый классный руководитель к первоклассникам придет уже после зимних каникул.

Ранее мы сообщали, что в Киеве учитель высшей категории издевалась над первоклассниками.

Кроме того, не так давно в одной из школ Хабаровского края в России разразился скандал – учительница избила ученика третьего класса за плохое поведение.

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