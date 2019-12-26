В Черновцах узники СИЗО обворовывали интернет-покупателей: раскрыта схема

/ Фото: Нацполиция

В Черновцах разоблачили преступную группу, которая обворовывала интернет-покупателей. Большинство мошенников на момент совершения преступлений находились в СИЗО, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

По данным правоохранителей, 28-летний мужчина вместе с двумя сокамерниками размещали на популярных сайтах объявления о продаже бытовой и компьютерной техники, а также мототранспорта.

"Находясь в следственном изоляторе, преступники размещали в интернете объявления о продаже техники по низким ценам. Получив от покупателей деньги, мошенники так и не посылали им товар. От действий злоумышленников пострадали жители Черновцов и других областей", – сообщили правоохранители.

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Как рассказали в полиции, общаясь с покупателями, злоумышленники указывали, что для получения товара необходимо сначала перечислить деньги на банковскую карточку. Получив средства, преступники переставали выходить на связь, или же откровенно сообщали своим жертвам, что их обманули. Для получения денег мошенники использовали банковскую карту своей сообщницы, которая проживает в Черновцах.

"Подключив спецподразделение "КОРД", полицейские провели обыски в камере следственного изолятора и в доме у союзницы. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и ноутбуки, с помощью которых совершались преступления, а также черновые записи", – отметили правоохранители.

Преступникам удалось обмануть доверчивых интернет-пользователей по меньшей мере на 200 000 гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские прорабатывают изъятые вещественные доказательства и устанавливают других жертв мошенников. Также решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее писал сайт "Сегодня", треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования цифровой грамотности украинцев, которые представило Министерство цифровой трансформации и премьер-министр Алексей Гончарук. Так, за последний год жертвами мошенничества в интернете стали 34% опрошенных, большинство из которых пострадало от получения мошеннических сообщений. А почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

Также сообщалось, что мошенники выманивают персональные данные в обмен на подарки.

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