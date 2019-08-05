В Черновцах в результате групповой драки погиб мужчина, видео с места происшествия

В одном из спальных районов Черновцов между пятью мужчинами произошла стычка. Все получили телесные повреждения, у двоих обнаружили ножевые ранения, один из которых погиб. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Черновицкой области.
"Сегодня, третьего августа, вечером в одном из спальных районов Черновцов возник конфликт между пятью мужчинами. Во время инцидента двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из потерпевших в результате полученных телесных повреждений скончался", – говорится в сообщении.
Полиции проводит следственные действия и задержала одного из хулиганов, который причинил смертельные повреждения своему оппоненту.
Правоохранители открыли три уголовных производства, два из которых по ч. 1 и ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений), и еще одно по факту хулиганства – ч. 4 ст. 296 УКУ.
Издание "UA: Буковина" опубликовало видео с места инцидента. На кадрах можно увидеть, как одному из пострадавших медики оказывают помощь и через некоторое время на место приезжают патрульные.
Напомним, ранее в Днепре на улице Большая Диевская произошла массовая драка, причиной которой стало применение оружия пьяным мужчиной.
Кроме этого, ранее сообщалось о стрельбе в центре Киева, в результате которой пострадал патрульный полицейский .
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