/ Фото: Нацполиция

В Черновцах в результате групповой драки погиб мужчина, видео с места происшествия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0 2019-08-05T04:34:00+03:00 Запад Все участники потасовки получили телесные повреждения

В одном из спальных районов Черновцов между пятью мужчинами произошла стычка. Все получили телесные повреждения, у двоих обнаружили ножевые ранения, один из которых погиб. Об этом сообщили на сайте Нацполиции Черновицкой области.

"Сегодня, третьего августа, вечером в одном из спальных районов Черновцов возник конфликт между пятью мужчинами. Во время инцидента двое участников получили проникающие ножевые ранения и в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы, где один из потерпевших в результате полученных телесных повреждений скончался", – говорится в сообщении.

Полиции проводит следственные действия и задержала одного из хулиганов, который причинил смертельные повреждения своему оппоненту.

Правоохранители открыли три уголовных производства, два из которых по ч. 1 и ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений), и еще одно по факту хулиганства – ч. 4 ст. 296 УКУ.

Издание "UA: Буковина" опубликовало видео с места инцидента. На кадрах можно увидеть, как одному из пострадавших медики оказывают помощь и через некоторое время на место приезжают патрульные.

Напомним, ранее в Днепре на улице Большая Диевская произошла массовая драка, причиной которой стало применение оружия пьяным мужчиной.

Кроме этого, ранее сообщалось о стрельбе в центре Киева, в результате которой пострадал патрульный полицейский .

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