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В Черновцах водитель насмерть сбил молодую женщину и сжег свое авто (фото, видео)

1 апреля, 13:54

Тина Наринецкая

Скрываясь с места аварии, мужчина угодил в еще одну

В Черновцах водитель иномарки насмерть сбил 28-летнюю женщину. Мужчина даже не остановился помочь пострадавшей, а потом сжег свою машину.

Жуткое ДТП произошло 31 марта на улице Галицкий Путь. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, 36-летний мужчина за рулем Daewoo Lanos сбил пешеходку, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина погибла на месте аварии, но водитель даже не остановился, чтобы помочь сбитой. Он даже не удосужился вызывать "скорую".

Кроме того, пытаясь скрыться с места ДТП, мужчина влетел в припаркованный на обочине Audi. После этого он поджег машину и сбежал. Вскоре копам удалось разыскать преступника.

Также выяснилось, что мужчина был пьян. Количество алкоголя в его крови в 10 раз превышало допустимую норму. Преступника уже задержали, теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Кировоградской области пьяный полицейский за рулем Ford врезался в дерево. В ДТП погибла 19-летняя девушка, а водитель оказался в больнице.

А в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов.

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